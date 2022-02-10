الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يدين استهداف مطار أبها ويطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وزارة الخارجية وشؤون
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية

أدانت اليمن، مساء الخميس، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة ملغومة تجاه مطار أبها الدولي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 مدنيين عاملين في المطار والمسافرين من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان لها: "إن هذه المحاولة العدائية الإرهابية لاستهداف مطار مدني ومحمي بموجب القانون الدولي الإنساني تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج الميليشيا الإجرامي، وانتهاكهاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وشددت الخارجية اليمنية، على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في المنطقة، مطالبة بتصنيف تلك الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية.

وجدّدت، موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة السعودية وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية.

وأشادت الخارجية اليمنية، في ختام بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيّرة وتدميرها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم، عبر متحدثه العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولة عمل عدائي عابر للحدود، الخميس، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأوضح المالكي أنه "نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار، ووقوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وقال: "إن الإصابات جاءت على النحو التالي: مواطنان سعوديان و4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، و3 مقيمين من الجنسية النيبالية، مقيم من الجنسية الفلبينية وآخر من الجنسية السريلانكية ومقيم من الجنسية الهندية"، مشيرا إلى بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات في المطار.

ولاحقا، أعلن التحالف عودة الحركة الجوية بانسيابية في مطار أبها بعد التأكد من إجراءات السلامة المعتادة.

مليشيات الحوثي استهداف مطار أبها الخارجية اليمينة بيان إدانة دعم المملكة السعودية

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