الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثرثرة لن تفضي إلى موت».. ديوان جديد لعمارة إبراهيم

غلاف الديوان
غلاف الديوان

صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان "ثرثرة لن تفضي إلى موت" للشاعر عمارة إبراهيم.

الديوان صدر منذ أيام قليلة عن سلسلة أصوات أدبية التي يرأس تحريرها الكاتب محمود الورداني.

ومن أجواء الديوان ومن القصيدة التي جاء الديوان على اسمها "ثرثرة لن تفضي إلى موت" يقول عمارة إبراهيم:

عندما تقف على حافة 

عندما تقف على حافة 

من سماء 

ليست هي لك

وليس بينك

وبينها جسر مرور

تقف وحدك أنت من دون أحد

يؤنس وحدتك

أو أن يساعدك

في العودة إلي حياتك البعيدة

ترتطم بريح

عاصف

ورعد .

يخطف ما تبقي لقلبك من ألم.

وربما كان الاستسلام 

للنزول من حافة السماء 

إلي المجهول.

كان الوقت بطيئا

يعربد فوق سلالمه الفاخرة

وحده من دوني

يأخذ من رحيق الحياة ما يشتهي

ويترك لي وحدي

سماء 

ترقب من دوني

مصيري

أنظر إلي هوة

لا حدود لها

حتي تخيلت

إنها حتما ستبتلعني

والمسافة يرقبها الوقت 

يوقف زمنها

لحظة

ربما تجيء عاصفة 

من كوكب 

إنساني آخر 

تقذف بي إلي السماء

وقت أن تطلع من عند الله.

كنت أتخيل مائدة 

أجلس عليها مع عائلتي

أداعب طفلا 

لا يزيد عمره عن شهر واحد

منحة الله 

وهي تطلع من عنده

لولدي "محمد"

أتأمله 

هو يشبهني 

تماما 

مثل أبيه . 

يذكر أن عمارة إبراهيم شاعر مصري معاصر صدر له العديد من الدواوين منها ديوان "الصعود إلى الرحلة القادمة" عن النشر الإقليمي بقصور الثقافة، "نافذة على غناء الريح" هيئة الكتاب عام، "مرايا عطش" سلسلة أصوات أدبية"، ديوان "طلوع العصافير" سلسلة اتحاد كتاب مصر، و"غرفة ترتب الظل" هيئة الكتاب، "ارتجاف بهي للفرح"هيئه الكتاب، ديوان "المتازلة" هيئة قصور الثقافة، و مختارات شعرية بعنوان أيضا "المنازلة"، وأخيرا ديوان "ثرثرة لن تفضي إلى موت" عن مشروع النشر بقصور الثقافة.

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مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان ثرثرة لن تفضي إلى موت الشاعر عمارة إبراهيم سلسلة أصوات أدبية الكاتب الكبير محمود الورداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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