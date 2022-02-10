الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة تعلن إجراءات سداد رسوم عمل الشركات بالعمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

بدأت وزارة السياحة اليوم، مراجعة ملفات العمرة لشركات السياحة في إطار الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة الحالي 1443 هـ / 2022 م.

وأشارت غرفة شركات السياحة في منشور عمم على الشركات، إلى أن السداد المالي للرسوم المستحقة على شركات السياحة وفقا للضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة لمراجعة برامج العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة، سيكون بأحد الطريقتين لإيداع النقدي اللحظي عبر حساب بوابة العمرة الإلكترونية، ورقم الحساب 1350199000000363، ويتم الإيداع ببنك مصر – إيداع لحظي، وكود العميل سيكون رقم ترخيص شركة السياحة الراغبة في الإيداع.

وأوضحت الغرفة أنه من الممكن للشركات أن يقوموا بالسداد الإلكتروني أون لاين عبر كارت بنكي لافتة إلى ضرورة مراجعة إيصال الإيداع جيداً قبل مغادرة الشباك بالبنك والتأكد من مطابقته للبيانات.

وأعلنت الغرفة أن 1381 شركة سياحة أنهت إجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هـ / 2022 م مع الوكلاء السعوديين.

وأشارت الغرفة إلى أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة نصت على أنه يجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة التأكد من تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر، وكذلك التأكد من ان تكون شهادة جرعات اللقاح معززة بـ (code qr) وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان بالإضافة الى ضرورة اجراء المعتمر تحليل فحص فيروس كورونا «pcr» بل السفر إلى المملكة العربية السعودية بـ72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وعلى أن تكون شهادة التحليل معززة بـ(code qr) تفاديا لأي عقبات تمنعه المعتمرين من السفر وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان والسلطات بالمملكة العربية السعودية.

مصر فيروس كورونا المملكة العربية السعودية بوابة العمرة الإلكترونية غرفة شركات السياحة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار البوابة المصرية للعمرة

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