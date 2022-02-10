الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 206 وفيات و66638 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، تسجيل 206 حالات وفاة و66 ألفا و638 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18 مليونا و162 ألفا و199 إصابة،  فيما بلغت حصيلة الوفيات 159 ألفا و158 حالة.

وكانت بريطانيا سجلت أمس 276 وفاة و 68 ألفا و214 إصابة بفيروس كورونا.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان: "اعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".

وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".

بريطانيا كورونا وفيات اصابات جديدة وزارة الصحة البريطانية

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وائل لطفي

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