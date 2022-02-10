الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تقديم الإسعافات لـ5 مصابين فى حريق منزل

حريق
حريق

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد رفيق مدير عام فرع كفر الشيخ للتأمين الصحي، والدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد أبوسمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين في حريق بمنزل بقرية الحمراوي.

وتابع محافظ كفر الشيخ نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، فتم نقل أحد المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، و3 أطفال طلاب بالمدارس لمستشفى العبور للتأمين الصحي، في حين تلقت ربة المنزل الاسعافات اللازمة بمستشفى كفر الشيخ العام، وعادت لمنزلها، مشدداً بمتابعة الحالات وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات  بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص.

وتبين من التقرير الطبي إصابة محمد عمرو محروس محمد الدهشان، 13 سنة، طالب بمدرسة علي عبدالشكور الإعدادية، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولي والثانية والثالثة، ويوسف رضا السيد السعيد الزاملي، 13 سنة، طالب بمعهد دفرية الابتدائي، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وكريم كمال السيد الزاملي، 12 سنة، طالب مدرسة الحمراوى الابتدائي، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، ونهى محمد ،37 سنة، بحروق باليدين، وحسني حسن راشد، 37 سنة، بحروق بالوجه واليدين، وجار تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بالمستشفى الذي تم نقلهم إليها لتلقي العلاج اللازم. 

كفر الشيخ حريق منزل إسعاف مصابين

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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