الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بالحفاظ على الرقعة الزراعية ويشيد بحرمان المعتدين من الدعم

النائب محمد على أبو
النائب محمد على أبو حجازى

طالب محمد على أبو حجازى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، ومراعاة الشروط والقواعد المنظمة لعملية البناء .

قال عضو الشيوخ، لـ«الدستور» إن هناك جريمة كبرى تنتهك في حق الوطن وهى جريمة التعدي على الأرض الزراعية دون رادع، مؤكدا بأن الفساد المنتشر في بعض المجالس المحلية يعد من أخطر الأمور التي كانت سببا رئيسيا في تشجيع المواطنين في التعدي على الرقعة الزراعية .

وأشاد أبو حجازى بقرار حكومة د.مصطفى مدبولى، بحرمان المواطنين الذين يتعدّون على الأراضي الزراعية من الحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة وكذلك اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.

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