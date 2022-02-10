الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السعودي للتنمية» يؤكد استعداد المملكة تقديم الدعم لتونس

رئيس الجمهورية التونسية
رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الخميس، سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية.

وأعرب رئيس الجمهورية  التونسية، عن تقديره الكبير لوقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به، ولدعمها المتواصل لها بما يرسخ متانة روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين.

أشار إلى أن هذه الزيارة تعكس، مرة أخرى، الحرص المشترك على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية.

كما أكد قيس سعيد، الحرص على تذليل كل العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية للصندوق في تونس، وأبدى الاستعداد لتوفير المناخ الملائم لإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة كالصحة والنقل والطاقة والثقافة.

من جانبه، أفاد سلطان بن عبد الرحمان المرشد،  بتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية التونسية، وأعرب عن افتخار الصندوق بدوره التاريخي في تنفيذ عدة مشاريع تنموية في تونس.

وأعرب، كذلك، عن استعداد الصندوق، بتوجيهات من القيادة السعودية، لاستكمال تنفيذ المشاريع المعطلة ومواصلة تقديم كامل المعونة والدعم لتونس وتعزيز وتيرة تنفيذ برامجه لما فيه مصلحة الشعب التونسي.

قيس سعيد المملكة العربية السعودية روابط الإخوة قيس سعي تونس

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وائل لطفي

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