الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق عامل للمفتى قتل شقيق زوجته لرفضه عودتها إليه فى قنا

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي وأحمد أبوسحلي وأسامة الأمير، أوراق عامل إلى المفتي بتهمة قتل شقيق زوجته لرفضها عودته إليه بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 10 يناير 2021 ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع عمرو عادل نورالدين،  وإصابة خاله أيمن شرقاوي أبوالفضل، بطلقات نارية بقرية بهجورة بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة،  نجاح. ف.د، 32 عاما،  مقيم أبوتشت،  قتل المجني عليه وهو شقيق زوجته وأصاب خاله،  بعد رفضهما عودتها إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد،  بسبب خلافات المصاهرة.

وأحالت النيابة العامة القضية التي حملت رقم 11121 لسنة 2021 جنايات نجع حمادى،  والمقيدة برقم 1729 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي، وتحديد جلسة الخامس من مارس المقبل للنطق بالحكم.

متهمين عادل ابو قضية سرقة قرية أحمد

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