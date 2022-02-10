الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: رفع حظر التجوال بدءًا من اليوم

مجلس الوزراء التونسي
مجلس الوزراء التونسي

قرر مجلس الوزراء التونسي، في اجتماعه، الخميس، رفع حظر التجوال الجزئي بدءًا من اليوم.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان اليوم، أن الاجتماع الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة حول محاربة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، والأخذ بتوصيات اللجنة العلمية تقرّر إلغاء العمل بمنع التجوال بداية من اليوم ومواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد، ودعوة جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة، وتشديد مراقبة جواز التلقيح، ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.

أضاف أنه تقرر ابتداءً من 15 فبراير الحالي، إعفاء الوافدين على البلاد الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين استكملوا التلقيح، من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح، وإجبار استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح و تتجاوز أعمارهم ستة سنوات، بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر، وإجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات) للتقصي من فيروس سارس (كوف-2) بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة أيام.

على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 4 آلاف و151 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 22 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مجلس الوزراء التونسي حظر التجوال الجزئي الحكومة ارتداء الكمامة تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما