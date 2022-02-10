الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني - رياض المالكي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، إن المواقف الدولية حتى وإن كانت إيجابية فإنها غير كافية ولا ترقى لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ووطنه من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان.

أضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن الشعب الفلسطيني يدفع يوميًا أثمانًا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية.

أشارت الوزارة إلى أن الشعب يدفع هذه الأثمان في ظل سماعه لمواقف دولية وأمريكية لا ترى النور وقرارات أممية بالعشرات لا تنفذ، وإدانات ورفض دولي للاستيطان يبقى حبرا على ورق"، مضيفة أنه مع أهميته يبقى شكليا لا يقترن بضغوطات حقيقية أو بعقوبات دولية تجبر إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها ووقف استيطانها وجرائمها، أو تجبرها على الانخراط في عملية سلام حقيقية بإشراف دولي متعدد الأطراف.

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاستيطان الإحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية الاحتلال

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