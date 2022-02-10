الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: التصعيد الروسي للأزمة الأوكرانية وصل إلى حافة الخطر

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إن التصعيد الروسي للأزمة الأوكرانية وصل إلى حافة خطراً بالنسبة لأوروبا منذ عقود.

أضاف جونسون، أنه يعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يقرر بعد ما قد يفعله بأوكرانيا ، مضيفًا أنه يجب على الغرب استخدام "العقوبات والعزم العسكري، إضافة إلى الدبلوماسية"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتابع جونسون في منظمة حلف شمال الأطلسي: "ربما تكون هذه هي أخطر لحظة ، يمكنني القول خلال الأيام القليلة المقبلة، في أكبر أزمة أمنية واجهتها أوروبا منذ عقود، وعلينا أن نتعامل معها بالشكل الصحيح". 

وقال جونسون، قبل لقاء الجنود البريطانيين في بولندا: "لن تقبل بولندا والمملكة المتحدة عالماً يمكن فيه لجار قوي أن يتنمر أو يهاجم جيرانه".

فيما نقلت الإذاعة البريطانية عن، جونسون قوله:" إذا كان الروس “يريدون القليل من الناتو على حدودهم الغربية ، كما هو الحال ، فهذه هي الطريقة الخاطئة تمامًا للقيام بذلك”.

وتابع "نحن نقف على حافة الهاوية والأشياء خطيرة كما رأيتها في أوروبا لفترة طويلة جدًا جدًا"، مضيفًا أن الأمر متروك لبوتين "لفك الارتباط ووقف التصعيد".

وفي حديثه في موسكو، قال بوتين إن روسيا تواصل سلسلة المحادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها وتعمل على الرد على المقترحات الأمنية الغربية.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مكرراً دعوة إلى سلسلة من المحادثات حول تحسين الأمن الأوروبي.

وتعمد لافروف لاستخدام نبرة صارمة لمحادثاته في موسكو مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، التي حذرت روسيا مرة أخرى من أن مهاجمة جارتها "ستكون لها عواقب وخيمة وستترتب عليها تكاليف باهظة"، وفقا للوكالة المريكية.

فيما حثت الكرملين على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تلزمه باحترام استقلال أوكرانيا وسيادتها.

بوريس جونسون أوكرانيا الرئيس بوتين روسيا تصعيد

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