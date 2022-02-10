الداخلية تستعرض جهودها فى مجال حقوق الإنسان (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة فى مجال حقوق الإنسان.

وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بملف "الأمن الإنساني"، حيث توجه أجهزة الوزارة القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بالمحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما تواصل أجهزة الوزارة، إطلاق مراحل مبادرة "كلنا واحد" والتي توفر الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، لمواجهة جشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.