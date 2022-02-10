تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال الجديد في رمضان 2022

ينتظر الجمهور المصري والعربي شهر رمضان من كل عام لمتابعة برنامج المقالب الذي اشتهر في تقديمه النجم رامز جلال، والذي يفاجئ جمهوره كل عام بفكرة جديدة ومختلفة يقع في فخها كبار نجوم الفن.

ويتربع رامز جلال دائما على عرش التريند على مدار 30 يوما خلال شهر رمضان من كل عام، حيث يتصدر تريند محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال الجديد فى رمضان 2022

وانتهى رامز جلال الأشهر الماضية من تحضيرات فكرة واسم برنامج المقالب الذي يطل به على جمهوره خلال شهر رمضان ويواصل حاليا تصوير حلقات البرنامج في سرية تامة على غرار السنوات والمواسم الماضية والتي استضاف فيها العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مصر والوطن العربي.

وقدم رامز جلال خلال رمضان الماضي برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كل من المطرب أحمد سعد والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب والفنان محمود عبد الرحيم وحارس مرمى الزمالك جنش ولاعب الكرة قفشة ومحمد مروان ومروان محسن وغيرهم.

تفاصيل فيلم رامز جلال الجديد “نصي الحلو”

وبالتزامن مع تحضيرات برنامج المقالب الجديد يسعى رامز جلال للانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم “نصي الحلو” والذي من المفترض طرحه للجمهور خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ويشارك في بطولة فيلم “نصي الحلو” بجانب رامز جلال كل من الفنان حمدي الميرغني والفنانة تارا عماد والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والذي يشارك في العمل بالغناء والتمثيل الفيلم والفنان محمد ثروت والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.

أخر أعمال رامز جلال السينمائية

وحقق رامز جلال نجاحا كبيرا بأخر أعماله السينمائية الذي عرض في السينمات خلال العام الماضي وحمل أسم "أحمد نوتردام" وشاركه في البطولة كل من النجمة غادة عادل والنجم خالد الصاوي والفنان بيومي فؤاد والفنان حمدي المرغني والفنانة انتصار وعدد كبير من الفنانين.