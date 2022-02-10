الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال الجديد في رمضان 2022

رامز جلال
رامز جلال

ينتظر الجمهور المصري والعربي شهر رمضان من كل عام لمتابعة برنامج المقالب الذي اشتهر في تقديمه النجم رامز جلال، والذي يفاجئ جمهوره كل عام بفكرة جديدة ومختلفة يقع في فخها كبار نجوم الفن.

ويتربع رامز جلال دائما على عرش التريند على مدار 30 يوما خلال شهر رمضان من كل عام، حيث يتصدر تريند محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال الجديد فى رمضان 2022

وانتهى رامز جلال  الأشهر الماضية من تحضيرات فكرة واسم برنامج المقالب الذي يطل به على جمهوره خلال شهر رمضان ويواصل حاليا تصوير حلقات البرنامج في سرية تامة على غرار السنوات والمواسم الماضية والتي استضاف فيها العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مصر والوطن العربي.

 

وقدم رامز جلال خلال رمضان الماضي برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كل من المطرب أحمد سعد والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب والفنان محمود عبد الرحيم وحارس مرمى الزمالك جنش ولاعب الكرة قفشة ومحمد مروان ومروان محسن وغيرهم.

 

تفاصيل فيلم رامز جلال الجديد “نصي الحلو”

وبالتزامن مع تحضيرات برنامج المقالب الجديد يسعى رامز جلال للانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم “نصي الحلو” والذي من المفترض طرحه للجمهور خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

على رأسهم الاختيار وملف سري.. قائمة مسلسلات رمضان 2022

ويشارك في بطولة فيلم “نصي الحلو” بجانب رامز جلال كل من الفنان حمدي الميرغني والفنانة تارا عماد والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والذي يشارك في العمل بالغناء والتمثيل الفيلم والفنان محمد ثروت والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.

 

أخر أعمال رامز جلال السينمائية

وحقق رامز جلال نجاحا كبيرا بأخر أعماله السينمائية الذي عرض في السينمات خلال العام الماضي وحمل أسم "أحمد نوتردام" وشاركه في البطولة كل من النجمة غادة عادل والنجم خالد الصاوي والفنان بيومي فؤاد والفنان حمدي المرغني والفنانة انتصار وعدد كبير من الفنانين.

رامز جلال برنامج رامز جلال 2022 برنامج مقالب رامز جلال الجديد رمضان 2022 برنامج رامز جلال برنامج رامز جلال في رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»