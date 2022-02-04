على رأسهم الاختيار وملف سري.. قائمة مسلسلات رمضان 2022

تحظى حاليا مسلسلات رمضان 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر رجب 1443 الذي تم استطلاع هلاله يوم الثلاثاء الماضي.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قائمة المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني المقبل وأبرز أبطالها المشاركين من مصر والوطن العربي.

مسلسلات رمضان 2022

عادة ما يتم عرض وليمة ضخمة من الدراما خلال الموسم الرمضاني حيث بدأ بالفعل تصوير العديد من الأعمال الدرامية المتوقع عرضها خلال الشهر الكريم من أبرزها :-

مسلسل الاختيار 3

بدأ بالفعل فريق العمل الذي استقرت عليه شركة سينرجي للإنتاج الفني تصوير الحلقات الأولى من الموسم الثالث من مسلسل الاختيار الذي يحكي عن بطولات رجال الجيش والشرطة وتضحياتهم من أجل الوطن ويقوم بالبطولة هذا الجزء الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز.

مسلسل ملف سري

يعكف الفنان هاني سلامة على تصوير المسلسل الرمضاني ملف سري وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي وتعاقدت الشركة بالفعل مع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد للقيام بدور البطولة النسائية في المسلسل الذي يخرجه حسن البلاسي وتأليف محمود حجاج.

مسلسل يوتيرن

عاد الفنان توفيق عبد الحميد إلى الدراما الرمضانية عقب توقف دام أكثر من 12 عاما من خلال مسلسل يوتيرن بطولة الفنانة ريهام حجاج وعبير صبري وصفاء الطوخي ونورهان ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل الكبير أوي

يستأنف الفنان أحمد مكي تصوير الموسم السادس من مسلسل الكبير أوي الذي لاقى نجاح منقطع النظير خلال المواسم السابقة حيث تم الاستعانة بالفنانة رحمة أحمد للقيام بدور هنية بدلًا من الفنانة دينا سمير غانم التي اعتذرت بسبب رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز العام الماضي المسلسل من إخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضا

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان المقبل

مسلسل مكتوب عليا

يخوض الفنان أكرم حسني مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل مكتوب عليا ويشاركه البطولة أيتن عامر وهنادي مهنا وحنان سليمان وعزة لبيب المسلسل من تأليف إيهاب بيلبل وإخراج خالد الحلفاوي ويعد هذا المسلسل هو ثالث تعاون بين أكرم حسني والمنتج كريم أبو ذكري.

اقرأ أيضا

موعد امتحانات الثانوية العامة