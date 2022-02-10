الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماسورة الضغط العالى تحرق شابًا وتصيب 3 آخرين فى الإسكندرية

اسعاف
اسعاف

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث تفحم عامل وإصابة 3 أشخاص بحروق خطيرة داخل بلكونة بشارع الزوايدة بمنطقة الرمل ثانٍ، بسبب ماس كهربائي من ماسورة الضغط العالى، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والاستماع لأقوالهم.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من نائبه اللواء محمد هندى حكمدار الإسكندرية، وتبين من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، أنه أثناء قيام أحمد محمد أحمد، 55 سنة، عامل كهربائي، بإصلاح ماسورة داخل بلكونة بالزوايدة بشارع الخرونة بالرمل ثانٍ فحدث تلامس لكهربة الضغط العالى، مما أدى إلى تفحم جثته، وإصابة 3 آخرين داخل البلكونة فى محاولة إنقاذه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فصل التيار الكهربائي وإخماد الماس الكهربائي ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف، ونقل المصابين لمستشفى راس التين العام لإنقاذ حياتهم من الموت، وتم عمل تحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية حول الواقعة.

الحماية المدنية الضغط العالي ماس كهربائي أمن الأسكندرية قوات الحماية المدنية

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