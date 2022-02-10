الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بالمخلفات فى العمرانية

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في إخماد حريق هائل بمخلفات بالعمرانية  وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،  وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقي اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمخلفات بالعمرانية.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجارى عملية إخماد حريق.

وتبين من الفحص اشتعال حريق فى كمية من المخلفات بشارع ترعة الزمر المتفرعة من نصر الدين وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

شرطة النجدة إخماد حريق الحماية المدنية بالجيزة سيارات إطفاء السيطرة على الحريق

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