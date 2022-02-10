محافظ مطروح يشيد بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى دعم الشباب

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة خلال عام، ودوره الهام فى تشجيع الشباب عبر إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونشر ثقافة العمل الحر وتوفير مصدر دخل مناسب لهم ولأسرهم.

وأشار محافظ مطروح إلى أن الجهاز نجح خلال العام الماضي، في تقديم خدمات التمويل لـ 440 مشروعا بإجمالي قروض بمبلغ 34.6 مليون جنيه، وفر من خلالها 1591 فرصة عمل لأبناء المحافظة تنوعت بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر.

وأوضح المحافظ أن الجهاز أصدر من خلال وحدة تقديم الخدمات بالجهاز 43 بطاقة رقم قومي للمنشأة، و131 بطاقة ضريبية ، وإصدار 100 ترخيص نشاط مؤقت للمشاريع الجديدة، و7 تراخيص نشاط مؤقت لبعض المشاريع (توفيق أوضاع)، وإصدار 103 تراخيص نشاط نهائي، كما تم إصدار99 شهادة تصنيف للمشروعات وإصدار عدد 99 شهادة المزايا للعميل، وفتح 11 ملفا بالتأمينات الاجتماعية

بالإضافة إلى تدريب 17 متدربا فى برنامج ابدأ مشروعك.

وأضاف "شعيب" أنه تم تقديم 22 دراسة جدوى لمشروعات صناعية لعملاء الجهاز بجانب المشاركة فى معرض تراثنا 2021، لـ11 عارضا وإقامة معرض صيفي بالتعاون مع محافظة مطروح لدعم 35 مستفيدا لمدة 3 شهور، كما قام الجهاز بتصوير منتجات المشروعات الصغيرة الممولة وغير الممولة من الجهاز وتسجيلها على منصة المشروعات الصغيرة بغرض التسويق والترويج لها، مع تقديم خدمة طلب معلومات الأعمال لـ28 عميلا، وتقديم خدمة التسويق فى سلاسل تجارية لعميلين، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات للتعريف على قانون تنمية المشروعات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل وتذليل أي عقبات تماشيا مع توجه الدولة، في التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء علي البطالة ونشر ثقافة العمل الحر.