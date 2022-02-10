تجديد حبس طالبة خدرت زوجة أبيها لسرقتها في باب الشعرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس طالبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتخدير زوجة أبيها الثانية، وسرقة أموالها بالاشتراك مع آخرين بمنطقة باب الشعرية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية إشارة من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل، وكريمتها، مقيمتين بدائرة القسم، مصابين بحالة إعياء شديد وفقدان للوعى إثر تناولهما أقراصًا مخدرة.

بالانتقال إلى المكان والفحص وبسؤال شقيق الأولى (عامل - مقيم بدائرة القسم)، قرر أنه حال توجهه لزيارة شقيقته بمسكنها اكتشف تواجدها، وكريمتها فى حالة فقدان للوعى.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالبة - مقيمة بدائرة القسم "نجلة زوج المجنى عليها الثانية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لرغبتها فى ترك محل سكنها والإقامة صحبة أحد أصدقائها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وعلمها باحتفاظ المجنى عليها الثانية بمبالغ مالية بمسكنها فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها بأسلوب "التخدير" بالاشتراك مع الأخير.

وفى سبيل ذلك استعانا بصديق المتهم الثانى (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لإحضار كمية من عقار مخدر، وعقب ذلك توجهت صحبة المتهمان لمحل سكن المجنى عليهما وقامت بوضع الأقراص المخدرة المشار إليها داخل مشروب "عصير" أعدته للمجنى عليهما فى محاولة منها لسرقتهما.

وعقب فقدانهما الوعى استشعرت حضور شقيق المجنى عليها الأولى فلاذت بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات، وأمكن ضبط المتهمين سالفى الذكر.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.