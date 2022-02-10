الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وفد من الصندوق السعودى للتنمية يزور تونس لمناقشة المشروعات التنموية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق له، بوزير الصحة التونسي الدكتور علي مرابط، في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الصندوق لجمهورية تونس وبحضور الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية.

جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاريع الصحية في تونس والممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية، ومن أبرزها مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي في محافظة القيروان ومستشفيين جامعيين بمدينتي القصرين والجم.

 وعبر وزير الصحة التونسي خلال اللقاء بالشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على وقوفها الدائم إلى جانب تونس، خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن دعم المملكة لتونس موقفا ليس غريباً عن مكانتها الرائدة وإصالتها ومواقفها الإنسانية العالمية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة وتونس والاهتمام الذي توليه المملكة لتونس قيادة وشعبًا، كما أشار إلى حرص الصندوق السعودي للتنمية على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما التقى الرئيس التنفيذي للصندوق، في اجتماع منفصل مع وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع ترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة في مدينة القيروان، وترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس بالإضافة الى بحث سبل التعاون بين الصندوق وتونس.

سلطان بن عبد الرحمن السعودي للتنمية تونس الجمهورية التونسية الصندوق السعودي

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