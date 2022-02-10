الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الخميس، انخفاضًا واستقرارًا لعدد من الأصناف لدى التجار بالسوق المحلية، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

أسعار أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة:

سعر الطماطم بين 3.5 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 3.25: 5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر الكوسة من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الفاصوليا من 12 : 20 جنيهًا للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5.5 :9 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 5 : 7.75جنيه للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 9:5.5 جنيه للكيلو (شوال- قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 6 : 9.5 جنيه للكيلو (قفص- شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 6 : 9.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14: 20 جنيها للكيلو (قفص).

سعر الملوخية بين 7.5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار 6 :9 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 4 : 6 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال- قفص).

أسعار الثوم من 7 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال- كرتونة).

سعر اللفت 1 : 1.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار الفول الأخضر 5 : 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الكرات 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلاطة 5 جنيهات (القطعة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 5 جنيهات للكيلو (القطعة 1 كيلو).

سعر بروكسل 25 جنيهًا للكيلو.

سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 جنيهات.

سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).

سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).

سعر فجل أحمر 2 جنيه (6 ربطات).

شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

جرجير 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

كسبرة 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 ربطة).

سجل سعر السلق 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات).

سعر قرع عسل 18 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 25 جنيهًا (الطبق 250ج).

أسعار الخضروات اليوم سعر البطاطس أسعار الخضروات سعر الطماطم سوق العبور الباذنجان أسعار الخضروات اليوم الخميس أسعار أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة سعر خس الكابوتشي أسعار الباذنجان سعر القرنبيط سعر الكوسة سعر الفلفل حامى بلدي سعر الجزر سعر الفاصوليا سوق العبور للجملة سعر قرع عسل ارتفاع اسعار سعر القلقاس بسوق العبور للجملة سعر البطاطا

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وائل لطفي

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