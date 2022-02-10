إدارة ناصر تحصد مسابقة أوائل الطلبة ببني سويف للمرحلة الثانوية

أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة على مستوى محافظة بني سويف، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمراحل التعليم "الابتدائي، الإعدادي، الثانوي" عن فوز مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة ببني عدي التابعة لإدارة ناصر التعليمية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية بالمحافظة، والتي جرى عقدها داخل مقر الحزب بالمحافظة، اليوم.

ويأتي ذلك في إطار دور الحزب المجتمعي برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في بني سويف ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب أمين التنظيم بالحزب.

ووجه النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الشكر إلى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، ومدير التعليم العام ومدير الخدمات التعليمة ومديري عموم الإدارات وتوجيه المواد الدراسية والأجتماعية وكافة المدارس للجهد المبذول في إنجاح المسابقة، وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المسابقة وأمناء المراكز وهيئات المكاتب.

من جانبه هنئ الدكتور الحسين دهشان القائم باعمال امين لجنة التعليم بالحزب، خلال كلمته على هامش إعلان نتائج مسابقة المرحلة الثانوية ، جميع الطلاب والطالبات المشاركين بالمسابقة، معبرًا عن سعادته البالغة بالمستوى العلمي والثقافي لهم.

فيما نقل الدكتور باسل غريب أمين العضوية بالحزب عمرو شحاتة أمين العلاقات العامة وعضوا لجنة الإشراف على المسابقة، تحيات امين الحزب وأمين التنظيم وكافة قيادات وأعضاء الحزب، وتهنئتهم للمدرسة الفائزة.

كما أسفرت التصفيات النهائية فوز مدرسة معصرة أبو صير الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الواسطى التعليمية شمال المحافظة بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية بالمحافظة.

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