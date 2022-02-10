الصحة تشدد على الالتزام بالطريقة الصحيحة لغسل الأيدى للوقاية من كورونا

نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تشجيع الأطفال على غسل الأيدي باستمرار، لكونها من أهم الطرق للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

وقالت الوزارة، فى منشور لها، إن الطريقة الصحيحة لغسل اليدين تشمل ٧ خطوات؛ توزيع الصابون، ادعك الراحتين، افرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع، ضع أصابع يدك اليمنى مع راحة اليدين اليسرى، وافرك ظهر الأصابع، وافرك الإبهام براحة اليد، وافرك اليد اليمنى بحركة دائرية، بحيث تتشبك أصابعها بحركة اليد اليسرى، جفف اليدين.