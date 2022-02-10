الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل للاتجار بالعملات الافتراضية على النت في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال ترويج وبيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت وبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت والتربح منها دون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات الدالة على الواقعة لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال ترويج وبيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، وقيامه كذلك بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة، بالإضافة إلى قيامه بتحويل تلك العمولة إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت 1٫075٫000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج عملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابيه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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وائل لطفي

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