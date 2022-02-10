كلمات «كالسكاكين» تدفع شقيقة «بسنت» ضحية الابتزاز لمحاولة الانتحار

المصير نفسه الذي أوقف دقّات قلب الفتاة «بسنت خالد شلبي» (17 عاماً)، المعروفة إعلامياً بـ«ضحيّة الابتزاز الإلكتروني»، قررت شقيقتها السير على خطاه.

ففى إحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، حاولت «نيّرة»، شقيقة «بسنت»، إنهاء حياتها بتناولها مادة فسفورية «حبّة الغلة السامة» لمرورها بأزمة نفسية حادة ودخولها في نوبة اكتئاب.

الخطوة التي أقدمت عليها «نيّرة»، شقيقة الفتاة «بسنت»، التي سرق شبان صوراً من هاتفهما ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت بعد حادثة تراشق بالألفاظ نشبت بينها وبين عدد من أهالي المتهمين، بأحد شوارع قرية «كفر يعقوب» في كفرالزيات.

وعلى الفور، نقلت الأسرة الفتاة إلى مستشفى «طنطا الجامعي» لمحاولة إسعافها، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها وتوفير الرعاية الصحية والطبية قبل خروجها من المستشفى.

وكشف عبدالله أبوالمجد، محامي أسرة «بسنت»، عن أنه أثناء وجود «نيّرة» بأحد شوارع القرية لشراء «طعمية» حدث تراشق بالألفاظ بينها وبين بعض أهالي المتهمين من السيدات.

وأوضح «أبوالمجد» أن شقيقة الضحية «بسنت»، ضحية الابتزاز الإلكتروني، فوجئت بإحدى السيدات من أسرة أحد المتهمين توجه لها كلاماً فيه سب وقذف على شقيقتها المتوفاة، ومنها: «دي ليها 80 صورة منتشرة في القرية» و«كان بمزاجها»، وهو ما أثار غضب واستياء شقيقة «بسنت» ودفعها للرد عليها وحدث تراشق بالألفاظ وتدخل العقلاء الموجودن في المكان وسيطروا على الموقف وطالبوا شقيقة «بسنت» بالانصراف.