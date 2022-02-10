8 مصابين فى تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبوالمطامير بالظهير الصحراوي بمحافظة البحيرة، وتلقى شرطة النجدة بلاغ بوقوع الحادث وبانتقال وفحص الأمن، تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بطريق أبو المطامير - اللحوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجرى فتح الطريق أمام حركة السيارات عقب رفع آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.