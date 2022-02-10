الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين فى تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة

تصادم
تصادم

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس،  فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبوالمطامير بالظهير الصحراوي بمحافظة البحيرة، وتلقى  شرطة النجدة بلاغ بوقوع الحادث وبانتقال وفحص الأمن، تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بطريق أبو المطامير - اللحوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجرى فتح الطريق أمام حركة السيارات عقب رفع آثار الحادث.

 وتحرر المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

8 أشخاص محافظة البحيرة الظهير الصحراوي تصادم سيارتين شرطة النجدة

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