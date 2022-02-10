الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التمكين بمركز الجيزة الثقافي

مركز الجيزة الثقافي
مركز الجيزة الثقافي

انطلق اليوم الثاني من فعاليات الدورة الثانية عشر لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات والذي تعقد فاعلياتها بمركز الجيزة الثقافي، وجاءت فعاليات اليوم  بعنوان دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين الاحتياجات الخاصة في مواجهة تداعيات كورونا.

وبدأت الجلسة الأولي في الساعة 10 صباحا، وجاءت تحت عنوان استراتيجيات تنمية توجه الفتاة ذات الإعاقة نحو المستقبل في ظل جانحة كورونا، وقدمها دكتور سلامة منصور أستاذ خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

ثم الجلسة الثانية بعنوان سبل تحقيق جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في مواجهة جائحة كورونا، وقدمها دكتور أحمد مصطفى شلبي مستشار الصحة النفسي، حول دور وسائل الإعلام في توعية ذوي الاحتياجات الخاصة بمخاطر جائحة كورونا بين الواقع والمأمول لفوزي تاج الدين رئيس مجلس إدارة ومشرف عام تحرير جريدة دنيا التعليم 

 كما تضمنت فعاليات اليوم نموذج لتجربة أحد أصحاب الاحتياجات الخاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في مجال التعلم والتطوير الذاتي والمهني أشرف عبد القادر الكريدي مطور الذكاء الاصطناعي، بكلية الآداب جامعة القاهرة، و مقترح لتنمية التصورات المعرفية لدى عينة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التوعية بفيروس كورونا من الدكتور السيـد النحراوي أخصاني تخاطب وتأهيل.

جدير بالذكر  المؤتمر يحمل عنوان "دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، وبدأت فاعلياته صباح أمس ال 9من فبراير وال10 من فبراير الجاري بمركز الجيزة الثقافي الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث تنظمه الإدارة العامة للتمكين الثقافي بالإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويتولى رئاسته  الدكتور مسعد عويس أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان ونقيب المهن الرياضية الأسبق، بأمانة ممدوح أبو يوسف، ويترأس لجنة الأبحاث بالمؤتمر  الدكتور جمال شفيق أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، وأمين لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات.

فاعليات الدورة الثانيه عشر لمؤتمر التمكين الثقافي ذوي الاحتياجات مركز الجيزة الثقافي دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين الاحتياجات الخاصه مواجهة تداعيات كورونا استراتيجيات تنمية توجه الفتاة ذات الإعاقة نحو المستقبل سبل تحقيق جودة الحياة لذوي الاحتياجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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