ضبط 7706 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 916 شيشة بالمقاهي

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7706 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7649 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت الأجهزة الأمنية، 733 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و178 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 916 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها حفاظًا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.