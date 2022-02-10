«الاتصالات» تنظم ندوة لتمكين المرأة رقميا في مجال التحول الرقمي

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة عبر الإنترنت بعنوان "ذوي الهمم والتحول الرقمي"، في إطار مبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة، وذلك بالتعاون مع الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسة التنموية للسيدات المصريات للعمل الحُر– أوتاد.

ويشارك في الندوة عددٌ من الخبيرات والمتخصصات، وتهدف إلى تأهيل السيدات ذوات الإعاقة الحركية لسوق العمل وإكسابهن مهارات التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مبادرة "قدوة-تك"، فضلًا عن التعريف ببرنامج "إرادة" الذي تقدمه مؤسسة "أوتاد" بهدف تدريب السيدات ذوات الإعاقة الحركية على الحرف اليدوية المطلوبة في السوق، وصقل مهاراتهن الشخصية والمهنية وفق معايير السوق ومتطلباته.

كما ستسلط الندوة الضوء على الخدمات التي تقدمها الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التسجيل في الشبكة من خلال المنصة الإلكترونية. وفي نهاية الندوة، سيتم عرض نماذج من قصص نجاح لعددٍ من رائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية اللاتي شاركن بمبادرة "قدوة-تك".