الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات» تنظم ندوة لتمكين المرأة رقميا في مجال التحول الرقمي

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة عبر الإنترنت بعنوان "ذوي الهمم والتحول الرقمي"، في إطار مبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة، وذلك بالتعاون مع الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسة التنموية للسيدات المصريات للعمل الحُر– أوتاد.

ويشارك في الندوة عددٌ من الخبيرات والمتخصصات، وتهدف إلى تأهيل السيدات ذوات الإعاقة الحركية لسوق العمل وإكسابهن مهارات التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مبادرة "قدوة-تك"، فضلًا عن التعريف ببرنامج "إرادة" الذي تقدمه مؤسسة "أوتاد" بهدف تدريب السيدات ذوات الإعاقة الحركية على الحرف اليدوية المطلوبة في السوق، وصقل مهاراتهن الشخصية والمهنية وفق معايير السوق ومتطلباته.

كما ستسلط الندوة الضوء على الخدمات التي تقدمها الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التسجيل في الشبكة من خلال المنصة الإلكترونية. وفي نهاية الندوة، سيتم عرض نماذج من قصص نجاح لعددٍ من رائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية اللاتي شاركن بمبادرة "قدوة-تك".

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية وزارة الاتصالات ندوة عبر الانترنت ذوي الهمم والتحول الرقمي مبادرة قدوة-تك تمكين المرأة الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسة التنموية للسيدات المصريات أوتاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

أمطار وصقيع.. تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى