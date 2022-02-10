الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا توقع عقدًا مع «داسو» الفرنسية لشراء 42 طائرة «رافال»

جريدة الدستور

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي"، إن السلطات في إندونيسيا طلبت 42 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" من شركة داسو الفرنسية للصناعات الدفاعية.
وأضافت "بارلي" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس - أن إندونيسيا بدأت أيضًا تعاونًا مع فرنسا في مجال الغواصات.
 

وأشارت المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية "إرفيه جرانجان"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - إلى أن هذا الطلب الجديد يرفع عدد طائرات "رافال" التي تم تصديرها إلى 242 طائرة.
وكان وزير الدفاع الإندونيسي "برابوو سوبيانتو"، أعلن في وقت سابق اليوم عن توقيع عقد لشراء ست مقاتلات فرنسية من طراز رافال من أصل طلبية قدرها 42 طائرة.
يذكر أن إندونيسيا وفرنسا وقعتا اتفاق تعاون دفاعيًا عام 2021 في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت مفاوضات تجري منذ عدة أشهر حول شراء طائرات "رافال".
 

وزيرة الجيوش الفرنسية طراز رافال إندونيسيا فرنسا

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