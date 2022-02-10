محافظ أسوان: استعدادات متواصلة للاحتفال بتعامد الشمس في 22 فبراير

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هذا العام يشهد توقيتاً مميزاً وهو 22/2/2022 سيتم استثماره بالشكل الذى يليق بظاهرة تعامد الشمس كمعجزة فلكية قام بها القدماء المصريين، وهو الذي يلقى اهتماماً من وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني لإخراج فعاليات هذا الحدث بما يتناسب مع القوى الناعمة للدولة المصرية.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات المعنية لإنطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية والذي سيقام في الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.

وأوضح محافظ أسوان بأنه في نفس الوقت ستشهد مدن ومراكز المحافظة انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة في 15 فبراير الحالي حيث تم التنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل باعتبار ذلك ماراثون ثقافي وفني سنوي يساهم في الترويج والتسويق السياحي لأسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها، وأيضاً لضيوف وزائري عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.