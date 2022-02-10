تحرير 215 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز بمدن وقرى كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من تحرير 215 محضراً تموينياً للمخالفين من أصحاب المخابز.

وتمكنت الحملة من المرور على 215 مخبزا بمدن وقرى المحافظة، وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، ومواصفات، فتم تحرير 85 محضراً تموينيا "نقص وزن"، و19 محضراً مواصفات، ومحضر تجميع دقيق، وتحري 110 محضر لمخالفات أخرى متنوعة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إنتاج خبز جيد للمواطنين، ومراجعة الوارد للمخابز من أجولة دقيق والتأكد من عدم تصريفها.

- إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من الحملات متابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الرضا لدى المواطنيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع المخالفات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومؤخرا، فقد تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ من رفع 2020 طن مخلفات، وذلك إثر تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال إن جملة المخلفات التي تم رفعها بلغت 2020 طنا بـ 14مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 390 طنا، وببرج البرلس 52 طنا، وسيدي سالم 159 طنا، وبسيدي غازي 45 طنا، و ببلطيم 124 طنا، وبالرياض 115 طنا، و بالحامول 156 طنا، وبمصيف بلطيم 36 طنا، وبقلين 128 طنا، وببيلا 182 طن، و بدسوق 254 طنا، وبفوه 194 طنا، وبمطوبس 166 طنا، وبمسير 29 طنا "، بإجمالي 2020 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.