الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الطب البيطرى يعدم 426 كلبًا خلال 2021 فى بنى سويف

كلاب
كلاب

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عصام يحيي مدير عام المديرية، عن إعدام 426 كلبا خلال عام 2021 الماضي طبقًا لما تتبعه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بهذا الشأن بإعدام الكلاب الضالة.

وحصل "الدستور" على إنجازات المديرية خلال العام، حيث تم تحصين 118 ألفا و646 من الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بداية الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من 16 فبراير من عام 2021 وحتى 4 يناير الماضي من العام الجاري، طبقًا لخطة التحصين التى تم إعلانها بالوحدات والإدارات البيطرية في كل مراكز ومدن المحافظة.

حيث تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية من خلال 84 وحدة بيطرية، بالإضافة إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام  بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

فيما تم تحصين 180 من الأبقار ضد مرض جدري الماشية، و23 من الأغنام ضد مرض جدري الأغنام، و141 ألفا من الدواجن ضد مرض إنفلونزا الطيور، وتم فحص 892 حيوانا تناسليا وتلقيح 4918 من الأبقار والجاموس لقاحا صناعياً، وتم اختبار 1474 حيوانا لمرضي البروسيلا والدرن، وعلاج 3809 حيوانات بوحدات الطب البيطري، والتأمين على 5217 من الماشية، وعقد 249 ندوة إرشادية.

بني سويف الكلاب الضالة محافظة الحملة القومية حمى الوادي المتصدع الطب البيطري جدري الأغنام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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