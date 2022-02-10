إحالة أوراق عامل إلى المفتى بتهمة قتل زوجته بقنا

أحالت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، أوراق عامل إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، لإدانته بقتل زوجته بكتم نفسها في محافظة قنا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافى وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة أمورة.ع، حامل فى الشهر الرابع من مركز أبوتشت، وتبين أن المتهم فى الواقعة "بهاء.ع"، 34 عامًا، زوج المجني عليها، قتل زوجته بكتم أنفاسها وسلم نفسه لمركز الشرطة.

تمت إحالة القضية التى تحمل رقم 4848 لسنة 2021، إلى جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1099 لسنة 2021 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإحالة أوراق العامل إلى المفتي.