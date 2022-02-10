الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 10-2-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، خلال فترة التعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ 15,74 جنيه بارتفاع قرشين عن الأمس، فى ظل اهتمام قطاع كبير بمتابعة معدلات أسعار صرف الدولار لارتباطه بأسعار تداول البورصة المصرية وحركة الأسهم، وأيضًا أسعار كثير من السلع والمنتجات المستوردة فى الأسواق المصرية، التى تعتمد على الأذونات الاستيرادية من الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع قيام البنوك بتوفير الكميات المطلوبة لكافة العملاء من الدولارات لاستقرار السوق المصرفية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

كما شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرار اليوم الخميس ، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء  15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري


وأيضًا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندريةسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

وأيضًا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم .


سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار  بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي  بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,74 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم .

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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