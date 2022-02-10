بعد نيويورك.. ولايات أمريكية جديدة تلغى قيود كورونا عقب انحسار الفيروس

انضمت ولايات أمريكية جديدة لإلغاء القيود المفروضة على ارتداء الماسكات داخل الاماكن المغلقة عقب تسجيل انخفاض فى حالات الإصابة بفيروس كورونا وكذلك حالات دخول المستشفيات فى جميع أنحاء الولاية.

وكانت ولاية نيويورك أولي المتخلين عن ارتداء الكمامة في الأمامن المغلقة، لتنضم لها ولاية ماساتشوستس وأيضاً ولاية الينوى.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أن الولايات رفعت بسرعة القيود المفروضة لمجابهة فيروس كورونا مع انحسار موجة اوميكرون و تعرض الحكام لضغوط شديدة من الامريكيين المنهكين من الوباء .

كما انضمت أيضاً ولايتي ورود آيلاند إلى قائمة متنامية شملت كاليفورنيا وأوريجون.

ووفقاً للصحيفة، فإن رفع القيود سيزيد تحركات الضغط على إدارة بايدن، ولا سيما على مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، لتقديم توجيهات جديدة للولايات بشأن ارتداء الأقنعة وغيرها من تدابير التخفيف.

ومن المقرر أن يجتمع البيت الأبيض مع خبراء الصحة الخارجيين للتخطيط لاستراتيجية للخروج من الوباء والانتقال إلى "وضع طبيعي جديد".

ومن جانبه، قال حاكم ولاية الينوى، ان شرط الاقناع الداخلى على مستوى الولاية سيتم رفعه فى 28 فبراير المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي إن "حماية الجميع في مجتمع مدرسي وتعليمهم وصحتهم هي أولويتنا القصوى في الأسابيع المقبلة"، وآمل وأتوقع أن نواصل إحراز تقدم نحو مكان يمكننا فيه إزالة متطلبات إخفاء المدارس وإبقاء الأطفال في المدارس".

وكانت أعلنت حاكم ولاية نيويورك كاثى هوكول، إنها لا تعتزم تجديد الإجراءات الخاصة بالاحترازات الصحية والتي كان من المقرر أن يتم تجديدها يوم 10 فبراير الجاري، مؤكدة أنه على أصحاب الأعمال التأكد من أن عملاءهم قد تلقوا جرعات تطعيم كاملة أو أنهم يرتدون الماساكات فى الأماكن المغلقة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء لا يشمل الأماكن الفيدرالية التى يشترط دخولها ارتداء الماسكات وكذلك وسائل النقل العام والطائرات، موضحة أن هذا الإجراء لن يشمل أيضًا المدارس ولكن الأماكن الحكومية والمتاجر التجارية سوف تطالب بارتداء الماسكات فى ظروف محددة.