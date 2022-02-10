مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حريق شرق الإسكندرية

شهدت منطقة الزوايدة شرق الاسكندرية، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حريق نتيجة الصعق بكهرباء التيار العالي، بالتزامن مع حدوث موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حالة صعق ووفاة شخص وإصابة آخرين بعد نشوب حريق بمنطقة الزويده خورشيد.

على الفور انتقل ضباط المباحث الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود حالة إغماء، وعند وصول سيارة الإسعاف أفاد المسعف أن الحالات عبارة عن حروق نتيجة صعق كهربائي بالتيار العالي، وتم نقل 3 مصابين إلى مستسفى رأس التين، ويوجد جثه متفحمه مكان البلاغ، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة نشب بشقة سكنية مما أدى إلى اشتعالها وتفحم محتوياتها بالكامل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال قاطني الشقة عن الحريق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بنشوب حريق بشقة بعقار قديم بشارع الجداوي متفرع من شارع السكة الجديدة في المنشية دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط القسم إلى مكان البلاغ، برفقة قوات من إدارة الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن النيران احرقت محتويات الشقة بالكامل دون وقوع أي إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالوصلات الكهربائية بالشقة المشار إليها؛ مما أدى إلى الحريق، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنشية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.