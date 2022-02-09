الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة مساء اليوم الأربعاء، بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري البرج بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من مأمور مركز شرطة البرلس تفيد بانقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من  كوبري البرج.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من « داليا جاد شنودة،  35 سنة، بكدمات وسحجات، وجوليا منير ظريف شنودة، 12 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وفيرونيكا منير ظريف شنودة، 15سنة، بكدمات وسحجات متفرقة»، وجميعهم من برج العرب بالإسكندرية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم الإسكندرية سيارات الإسعاف بالاسكندرية برج العرب انقلاب انقلاب سيارة محافظة كفر الشيخ

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