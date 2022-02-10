دورات تدريبية لتاهيل وتدريب العاملين بالسياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة، إطلاق دورة تدريبية لعاملين بشركات السياحة حول كيفية الإعلان السياحي على السوشيل ميديا، وذلك يوم 14 فبراير، وستقام الدورة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "زوم" مراعاة للتباعد الاجتماعي في ظل تداعيات فيروس كورونا.

تستهدف الدورة الجمهور المناسب، وإعداد جمهور أساسي ومخصص، والفئات الرئيسية للحملات الترويجية (وعي ، تفاعل ، تحويل)، و اختيار هدف الحملة الصحيح، كما ستتضمن الدورة حملة المشاركة على السوشيل ميديا، والعطاءات والميزانية.

وأشارت الغرفة إلى أن أزمة كورونــا (كوفيـد-19) لم تمنعها فـي تقديـم الـدورات التدريبيـة عبـر الإنترنت، وأضافـت دورات جديــدة تخــص الســياحة الإلكترونيــة بشــكل خــاص، ملبيــة بذلــك مطلبًا أساسيًا مـن احتياجـات العامليـن فـي شـركات السـياحة يخـص مجـال السـياحة الإلكترونيـة ليصبـح عـدد الـدورات التـي تقدمهـا الغرفـة 16 برنامـج تدريبي، منها "منظم برامج سياحية، ومشرف سياحة دينية، وتنمية مهارات البيع، وتنمية مهارات التواصل، ومقدمة في علم التسويق وخدمة العملاء، وفن إدارة الوقت، وفن صنع القرار، ومهارات العمل تحت ضغط، ومهارات العرض والتقديم، وبيزنس اتيكيت، وتنمية مهارات التفاوض"، وغيرها من الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بشركات السياحة.

وأكت الغرفة أنها خلال العام الماضي، قامت بتدريـب عـدد 560 متـدربًا من العاملين بشركات السياحة، بواقـع 18 دورة تدريبيـة، وتســعى الغرفــة جاهــدة لمضاعفــة هــذه الأعــداد فــي الأعــوام القادمــة بعــد تحســن الظــروف العالمية وعودة الحياة لطبيعتها، كما أنها تســتمر في تقديــم الدعــم لتدريــب الســائقين (الدرجــة الأولـى – الدرجـة الثانيـة – الدرجـة الثالثـة) مـن خـلال المنظومـة الإلكترونيـة عبر موقـع خدمات النقل السـياحي، وذلك بالتعـاون مـع وزارة السـياحة والأثار والاتحـاد المصـري للغـرف الســياحية عبر المركــز المصــري للقيــادة الأمنــة، وذلــك فــي إطــار حــرص الغرفــة والــوزارة فــي التيســير علــى شــركاتها وســرعة تســجيل السائقين.