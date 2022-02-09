إيطاليا تسجل 384 وفاة و81367 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الإيطالية، وفاة 384 شخصا جراء فيروس كورونا، و81 ألفا و367 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الإيطالية في نشرتها الخاصة بمستجدات "كوفيد 19" في البلاد، أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، ارتفع إلى 11 مليون 847 ألفا و436، ساهم الوباء في حصد أرواح 149 ألفا و896 منهم.

وأشارت إلى تراجع مجددا عدد شاغلي وحدات العناية الفائقة ليبلغ اليوم 1350 مريضا (26 مريضا أقل عن المعلنين الامس)، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بمقدار 405 ليصبحوا 17 ألفا و932.

ولفتت إلى أن المتعافين من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 9 ملايين 822 ألفا و915، بعد شفاء 134 ألفا و460 في غضون الأربع وعشرين ساعة الاخيرة.

ومن المقرر تطبيق إلزامية استخدام الكمامات في الخارج بإيطاليا اعتبارًا من يوم بعد غد الجمعة، ولكن يتعين ارتداؤها عند التجمعات.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 415 وفاة و101 ألفا و864 إصابة بفيروس كورونا.

هذا، وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 400.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 400 مليون و 701 ألف حالة.

و هناك اختلافات بسيطة في الأرقام المتاحة. فالأرقام المقدمة من جامعة جونز هوبكنز أعلى بشكل طفيف من الأرقام الرسمية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي سجلت مؤخرا نحو 397 مليون إصابة عبر العالم.

وبحسب الصحة العالمية وجونز هوبكنز، جرى إعطاء نحو عشرة مليارات جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة في الأرقام المطلقة بتسجيل 77 مليون إصابة، فيما سجلت الهند نحو 42 مليون إصابة، والبرازيل نحو 27 مليون إصابة.