باستخدام مواد خطرة.. الشرطة الأمريكية تحقق فى ثلاثة تفجيرات بواشنطن

حققت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، في تهديدات بالقنابل في 6 مدارس في العاصمة واشنطن.

وقالت قناة cbs الأمريكية، إن المدارس هي: مدرسة دنبار الثانوية، ومدرسة ثيودور روزفلت الثانوية، ومدرسة رون براون الثانوية، ومدرسة KIPP DC College Preparatory، ومدرسة IDEA Public Charter School، ومدرسة Seed Public Charter School، وفقًا لإدارة شرطة العاصمة في مقاطعة كولومبيا.

وتم إخلاء ثلاث مدارس على الأقل - دنبار وروزفلت ورون براون.

وأشار التقرير، إلى أن هذا هو اليوم الثاني الذي يتعامل فيه دنبار مع تهديد، تم إخراج الرجل الثاني دوج إمهوف، زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس، من حدث في المدرسة الثانوية أمس الثلاثاء بسبب تهديد بوجود قنبلة.

كما تم إجلاء الطلاب والمعلمين قبل أن تصبح المدرسة آمنة والسماح للطلاب بالدخول مرة أخرى.

وأكدت إدارة شرطة العاصمة لـ CBS News أن ست مدارس في العاصمة استُهدفت بالتهديدات بالقنابل.

فيما تخضع حاليًا مدارس دنبار وثيودور روزفلت ورون براون الثانوية وكلية KIPP DC الإعدادية ومدرسة IDEA العامة المستقلة ومدرسة Seed Public Charter School للتحقيق حاليًا من قبل الشرطة.

وقالت الشرطة لشبكة سي بي إس نيوز إنهم ليسوا على علم بأي مدارس أخرى تلقت تهديدات.

من ناحية أخرى، قامت ثلاث من النساء بتقديم شكوى وجهت خلالها اتهامات لجامعة هارفارد بتجاهل بلاغات عن تحرش جنسي مزعوم من جانب أحد الأساتذة.

وتم توجيه الشكوى إلى أستاذ الأنثروبولوجيا جون كوماروف 77 عامًا، "باستغلال سلطته وموقعه الهام، منذ سنوات في جامعة هارفارد لاستغلال باحثات متدربات".

وتضمنت الشكوى التي تقدمت بها مارغريت شيرفينسكي وليليا كيلبرن وأموليا ماندافا، أنه كان يقبل ويلامس الطالبات بالغصب ويهدد بتقويض مسيراتهن في حال اشتكين.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة أبلغت ثلاث نساء مرات عدة إدارة الجامعة بأفعال كهذه إلا أن هارفارد تعاملت معهن "بلا مبالاة متعمدة" على ما جاء في الشكوى القضائية.