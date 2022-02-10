الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق القمة العالمية الأولى لسياحة الشباب بإيطاليا.. 27 يونيو

الامين العام لمنظمة
الامين العام لمنظمة السياحة العالمية

أعلنت منظمة السياحة العالمية، إطلاق القمة العالمية الأولى لسياحة الشباب، وستعقد القمة في مدينة سورينتو، بدولة إيطاليا في الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.

وأشارت المنظمة إلى أن القمة ستجمع الأطفال والشباب من كل منطقة عالمية معًا، مما يمنحهم منصة لمشاركة رؤيتهم وآمالهم في هذا القطاع، موضحة أن المنظمة فىي إطار إلتزامها بتمكين الشباب ستسمح المبادرة للمشاركين من الشباب بالتواصل مع قادة من عالم السياسة والأعمال، مما يجعلهم جزءًا من عملية صنع القرار، حيث تحقق السياحة إمكانياتها كمحرك لخطة 2030 لعام التنمية المستدامة.

وأشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إلى أن السياحة هي مصدر ثابت لخلق فرص العمل  للشباب  في المدن والمجتمعات الريفية، من كل الخلفيات التعليمية وفي كل منطقة على مستوى العالم،  لافتًا إلى أنه على هامش القمة العالمية الأولى لسياحة الشباب فسيتم عقد  العديد من الندوات عبر الإنترنت التي سيتعرف من خلالها المشاركون على السياحة المستدامة، وثقافة  فن الطهو، والابتكار وكافة فنون القطاع السياحي، موضحة أن إطلاق الثمة ستتزامن مع اختيار العام الجاري 2022 هو العام الأوروبي للشباب.

وأوضح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أن الشباب يمكن لهم أن يلعبوًا دورًا رئيسيًا في تجاوز الأزمة التي يواجهها قطاع السياحة حاليًا نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي، كما يمكن للشباب أن  يكونوا  عاملًا نشطًا للتعافي والتغيير، ويلعبون دورًا رائدًا في الانتقال إلى سياحة أكثر استدامة، وهو أمر ضروري إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة بالتوجه إلى الشباب ومعرفة تفكيرهم وتوجيهم نحو الطريق الصحيح.

واوضحتالمنظمة العالمية للسياحة، أن القمة ستشارك فيها تعاونت وكالة السياحة الوطنية الإيطالية (ENIT)  لدعم تنفيذ النسخة الأولى من القمة العالمية لسياحة الشباب، كما أدرك أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بما في ذلك مركز أبحاث الاقتصاد السياحي العالمي ومعهد بيلا فيستا للتعليم العالي، أهمية المبادرة.

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