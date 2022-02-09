الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع للجنح

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، إحالة ٣ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع لمحكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا نشاطهم الإجرامى في سرقة التكاتك، وأقروا بأنهم  وراء سرقة خمسة تكاتك بذات الأسلوب وتغير ملامحها وبيعها مرة أخرى.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بأنهم وراء سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بغرض بيعها والتربح منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.

تشكيل عصابي قسم شرطة إحالة مدينة متهمين

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بولس فهمى إسكندر

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