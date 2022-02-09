موعد مباراة الأهلى والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

ضرب نادي تشيلسي الإنجليزي موعدًا مع بالميراس البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية " الإمارات 2021"، بفوزه الصعب على الهلال السعودي بهدف دون مقابل في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلى والهلال السعودى

وضرب الهلال السعودي موعدا مع الأهلي المصري في قمة عربية مرتقبة لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2021.

يستقبل استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بين الهلال والأهلي، يوم السبت 12 فبراير الحالي.

وتقام المباراة الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت أبوظبي.