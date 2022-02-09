الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بيت الزكاة والصدقات يواصل مشروعات دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا

بيت الزكاة
بيت الزكاة

دخل مشروع المرأة المنتجة، والذي أعلن عنه البيت، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر،  في مرحلة الإنتاج الفعلي، وهو المشروع الذي تم بمقتضاه تمويل سيدات بالصعيد لشراء ماكينات خياطة للعمل عليها والمساهمة في زيادة دخولهن، وتحمل بيت الزكاة والصدقات نصف تكلفة الماكينات، على أن تتولى كل سيدة سداد نصف الثمن وبأقساط شهرية بسيطة على ١٨ شهرا.

وتنوعت المنتجات التي طرحتها السيدات  بين  منتجات نسيج يدوية،  ومفروشات منزلية، وملابس الاطفال والسيدات ويعمل بيت الزكاة والصدقات على مساعدة السيدات في تسويق هذه المنتجات.

ويأتي هذا المشروع في إطار تمكين المراة اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة  وتحويل المرأة المعيلة إلى منتجة،ومحاولة من البيت في تخفيف الأعباء التي تقع على عاتقها، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والقوى العاملة مع بيت الزكاة والصدقات لإنجاح هذه المبادرة.

وحرص بيت الزكاة والصدقات على إتاحة التدريب اللازم للسيدات المستفيدات من خلال وزارة القوى العاملة من أجل أن تتوافر لهم الخبرة الكافية والتدريب اللازم لتشغيل الماكينات وضمان نجاح المشروع.

ومن المقرر أن يشمل المشروع جميع محافظات مصر تباعا، بعد أن يتم اختيار السيدات المؤهلات في كل محافظة، من خلال بيت الزكاة والصدقات ويتم بعدها توفير التدريب اللازم لهن قبل توزيع الماكينات.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على توجيه العديد من أوجه الدعم للفئات الغير القادرة من مستحقي الزكاة والصدقات من خلال برامج مخصصة لمساعدتهم سواء من خلال مساعدات نقدية مباشرة أو من خلال دعم احتياجاتهم في المجالات الصحية والتعليمية وغيرها.

مشروع المرأة مرحلة الإنتاج مشروع المرأة المنتجة الأكبر شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات ملابس الأطفال الزكاة والصدقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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