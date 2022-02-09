ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية «السوق».. وختام فعاليات ورشة «مسئولي المخازن»

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث نظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية بعنوان "السوق" من تدريب الفنانة شيماء فتحي.

وكانت اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الورشة التدريبية "مسئولي المخازن"، والتى نظمتها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام بمقر إعداد القادة بمصر الجديدة، حيث هنأت علام المشاركين باجتياز الورشة متمنية عليهم كامل الاستفادة منها وتطبيقها تطبيقاً فعلياً في نطاق عملهم بما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءتهم ومهارتهم للوصول قدماً إلى تطوير العمل وتحسينه.

ما سيترتب عليه تفادي الأخطاء العمل، والتحفيز على جودة الأداء، ومواكبة جميع التطورات التكنولوجية للوصول قدماً إلى تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز القائمة على إتقان مهارات العمل المخزني وتنمية المهارات الإبداعية في حالات العمل الجماعي من حيث القواعد الأساسية اللازمة لتجاوز الأزمات والصعوبات والمشكلات وحلها بشكل يناسب مع معطيات العصر الحديث.

وكانت آخر محاضرات الورشة "الجرد والتسوية الجردية"، أوضح فيها تامر جلال مسئول تطوير بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أن التسويات الجردية هي بمثابة إجراءات عملية محاسبية تتم فى نهاية الفترة المالية لمعرفة القيم الصحيحة والدقيقة وكذلك الإيرادات والمصروفات، من أجل التوصل إلى النتيجة الحقيقية لأعمال من ربح أو خسارة وبيان مركزه المالي وعمل القيود اللازمة.

وأقام فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة ضياء مكاوى وبحضور مدير عام الفرع احتفالية فنية لتكريم رمز من رموز أبوقرقاص بالمنيا وهو الفنان الكبير الراحل "عبد العظيم عبد الحق"، بقصر ثقافة أبو قرقاص وهو ممثل وملحن سينمائي مصري.