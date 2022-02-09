اعتماد 5 برامج تعليمية بكلية الهندسة جامعة المنصورة

وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، اليوم الأربعاءـ على اعتماد خمسة برامج بكلية الهندسة جامعة المنصورة كأول اعتماد برامجي بالجامعات المصرية وهى: “هندسة البناء والتشيد (BCE)، والهندسة الطبية والحيوية (BME)، وهندسة الاتصالات والحاسبات(CCE)، والهندسة الكهربية (ELE)، وهندسة الاتصالات والالكترونيات (ECE)”، تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

ومن جانبه قدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي كلية الهندسة على المجهود المبذول في إنجاز هذا العمل التميز.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة إن الكلية يوجد بها 12 برنامجا نوعيا ويدرس بهذه البرامج 12 ألف طالب وأن ما تم اعتماده من برامج نوعية بالكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو خطوة من خطوات اعتماد البرامج النوعية بالكلية تؤكد أن هناك رؤية لادارة الكلية والجامعة تتحقق أهدافها فعليا و تشير إلى التطور النوعي للتعليم و الذي تحرص عليه القياده السياسية في مصر.

وتحتفل جامعة المنصورة على مدار عام دراسى باليوبيل الذهبى لها ومرور 50 عامًا على إنشائها كمؤسسة مصرية تعليمية وطنية متميزة. هذا ويخلد تاريخ التميز لهذه الجامعة منذ إنشائها عام 1972م، كسادس الجامعات المصرية من حيث النشأة، أنها تتبوء مكانة بحثية وتعليمية رفيعة بين الجامعات العالمية فضلاً عن بصاماتها المعاصرة فى مجالات التحول الرقمى والطب.

وتخرج الجامعة عن الكلاسيكية فى تنظيم هذا الحدث كنقطة تميز فى تاريخها، بما لا يقتصر فى كونه إحتفالاً فى حد ذاته بل يمتد فى كونه نقطة إنطلاق إستراتيجي لأحداث وفاعليات تعلن جامعة المنصورة فيها أنها جامعة وطنية متميزة من الجيل الرابع فى عصر الجمهورية الجديدة.

وتقوم فلسفة اليوبيل على إبراز عراقة جامعة المنصورة وما لديها من تاريخ وضاء، مرورًا بحاضرها المتميز وسمعتها العلمية والمجتمعية المرموقة ومدى مساهمتها فى صناعة العلم والمعرفة من خلال إمتزاج أدوارها التعليمية والبحثية والإجتماعية الذى يفرض إستشراف مستقبل واعد.

كما توجه الجامعة طاقتها البشرية والمادية خلال يوبيلها الذهبي إلى دعم أهداف التنمية المستدامة بشكل الخاص معتمده على توجهات الجمهورية الحديثة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية.