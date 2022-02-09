الكشف على 1729 مواطنا في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وتوعوية موسعة بالقرى الأكثر احتياجاً في قرية "البصراط " والقرى المجاورة التابعة لمركز ومدينة مطوبس، لعلاج المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات في مدرسة البصراط الابتدائية .

وتضمنت القافلة الطبية تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء"، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة وتضمنت القافلة التوعية مشاركة كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي ، أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد السعيد الجلمة، والدكتور محمد نبيل أباظه ، والدكتور عصام عادل هاشم، ومدير عام المشروعات البيئية بقطاع البيئة بالجامعة نافع حمادة علي، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



وقال رئيس الجامعة، إن تنظيم القافلة الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة،بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1729 حالات من أبناء قرية البصرات والقرى المجاورة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض بالإضافة إلى تخصصات أخرى، موضحا أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية .

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية " البصراط " والقرى المجاورة التابعة للوحدة المحلية لمركز مطوبس .

وأوضح الدكتور صالح، بأن الدكتور كوثر قطب أستاذ علم النفس التربوي قدمت ورشة عمل توعيه عن كيفية مواجهة العنف والتنمر في المجتمع، بجانب رصد المشكلات النفسية والتربوية التي تواجه التلاميذ، كما تناولت الدكتور فاطمة النجار في محاضرة محو الأمية والمشكلات التي تواجه الدارسين، وشاركت الدكتور نورهان البنا بمحاضرة عن سلبيات إستخدام الانترنت.

وقدمت كلية التربية النوعية ممثلة في أقسام الاقتصاد المنزلي والإعلام التربوى وتكنولوجيا التعليم محاضرات توعوية متنوعة حاضر فيها الدكتور وجيده حماد والدكتور ممدوح شتلة والدكتور محمد أبو حشيش .

كما قدمت كلية التربية الرياضية تعريف بالأنشطة الرياضية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية والتي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي وكذلك القوافل الارشادية والتي تنفذها الكليات الإنسانية تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفرالشيخ الإدارية المختلفة، وذلك بتوفير الخدمات الطبية والتوعوية و الارشادية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل علي تقديم الخدمات الصحية لهم.