«زراعة النواب» توصى بمعاينة مشكلات محافظة أسوان على أرض الواقع

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في محافظة أسوان باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والمحافظة.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد أحمد عبدالقوي، جابر أحمد أبوخليل، مجدى ملك، حسن عبدالوهاب، بشأن التعرف على خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة محافظة أسوان والاستغلال، الأمثل لمقومات الزراعة التي تتمتع بها.

وكذلك ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبوخليل، بشأن تضرر أهالي غرب كيما السيل وتدهور الحالة الصحية لهم نتيجة إلقاء القمامة وانتشار البعوض في مصرف ترعة كيما بأسوان وضرورة تغطية الجزء المتبقي من ترعة السيل بأسوان، وتضرر أهالي قرية الرقية ونجع الحجازية التابع لمركز دراو من فرض غرامات، بحجة إنها خارج الزمام رغم زراعة تلك الأراضي منذ أكثر من خمسين عامًا.

واستمعت اللجنة إلي نواب المحافظة بشأن المشكلات التي تواجهها، كما استمعت إلى ممثلي الوزارات بشأن جهودهم لحل تلك المشكلات.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى بمعاينة تلك المناطق الخاصة بالمشكلات خلال زيارتها المقررة لمحافظة أسوان الأسبوع المقبل.

وقال النائب هشام الحصرى، إن اللجنة تقف دائما داعمة لقطاع الزراعة والرى بمختلف المحافظات وتسعى لإزالة أى معوقات أمام التنمية الزراعية، وذلك بهدف النهوض بذلك القطاع الهام الذى يلقى دعما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدا بمشروعات التوسع الزراعى واستصلاح الأراضي المختلفة، والتى أصبحت تتعدى ٢ مليون فدان، وكذلك المشروع القومى لتبطين الترع ومشروع الرى الحديث وغيرهما من المشروعات القومية المهمة التى تستهدف دعم الزراعة والفلاح المصرى.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاي.