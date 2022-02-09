الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة النواب» توصى بمعاينة مشكلات محافظة أسوان على أرض الواقع

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في محافظة أسوان باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والمحافظة.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد أحمد عبدالقوي، جابر أحمد أبوخليل، مجدى ملك، حسن عبدالوهاب، بشأن التعرف على خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة محافظة أسوان والاستغلال، الأمثل لمقومات الزراعة التي تتمتع بها.

 وكذلك ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبوخليل، بشأن تضرر أهالي غرب كيما السيل وتدهور الحالة الصحية لهم نتيجة إلقاء القمامة وانتشار البعوض في مصرف ترعة كيما بأسوان وضرورة تغطية الجزء المتبقي من ترعة السيل بأسوان، وتضرر أهالي قرية الرقية ونجع الحجازية  التابع لمركز دراو من فرض غرامات، بحجة إنها خارج الزمام رغم زراعة تلك الأراضي منذ أكثر من خمسين عامًا.

واستمعت اللجنة إلي نواب المحافظة بشأن المشكلات التي تواجهها، كما استمعت إلى ممثلي الوزارات بشأن جهودهم لحل تلك المشكلات.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى بمعاينة تلك المناطق الخاصة بالمشكلات خلال زيارتها المقررة لمحافظة أسوان الأسبوع المقبل.

وقال النائب هشام الحصرى، إن اللجنة تقف دائما داعمة لقطاع الزراعة والرى بمختلف المحافظات وتسعى لإزالة أى معوقات أمام التنمية الزراعية، وذلك بهدف النهوض بذلك القطاع الهام الذى يلقى دعما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدا بمشروعات التوسع الزراعى واستصلاح الأراضي المختلفة، والتى أصبحت تتعدى ٢ مليون فدان، وكذلك المشروع القومى لتبطين الترع ومشروع الرى الحديث وغيرهما من المشروعات القومية المهمة التى تستهدف دعم الزراعة والفلاح المصرى.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية التنمية الزراعية المحافظات الحدودية لجنة الزراعة زراعة النواب تدهور الحالة الصحية الفلاح المصري لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المورد المصرى المسكوت عنه!

مؤمن المحمدي

كيروش

د. القس صفوت البياضى

العالم يستقبل السلام بين افراح واوهام

جلال حمام

وتظل القاهرة.. حليفًا استراتيجيًا لواشنطن

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس