الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ري الأربعاء: استهداف عدالة توزيع المياه وإزالة 179 تعديًا

وزير الرى
وزير الرى

أجرت وزارة الري، الأربعاء، عددًا من الأنشطة تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:
 
«الري»: 11210 كيلومترات إجمالي أطوال الترع المتعبة بالمشروع القومي

تستمر وزارة الري فى تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وأيضاً وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد أثناء ري المحاصيل الزراعية.
https://www.dostor.org/3709237

«الري» تستهدف عدالة توزيع المياه.. و80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين الترع

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة بجميع أجهزتها تواصل بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية.

https://www.dostor.org/3709213

إزالة 179 تعديا على نهر النيل والمجاري المائية في 7 محافظات

وتنفذ وزارة الموارد المائية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم.

https://www.dostor.org/3709183

«الري» تكشف آخر نتائج مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة؛ بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بمراحل المشروع.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية بالمحافظات، الأربعاء، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4268,91 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي.


https://www.dostor.org/3709181

وزارة الموارد المائية والري شرطة البيئة والمسطحات الموارد المائية ترشيد استهلاك المياه شرطة البيئة والمسطحات المائية الموارد المائية والري التعديات على نهر النيل محمد عبد العاطي المجاري المائية المحاصيل الزراعية

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