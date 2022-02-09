محافظ مطروح يعقد مؤتمر المتابعة الشهرى الأول لمديرى الإدارات

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مؤتمر المتابعة الشهري الأول لمديرى الإدارات بديوان عام المحافظة، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد.

وأكد محافظ مطروح الحرص على إقامة هذا المؤتمر لمتابعة الموضوعات والملفات الجارية والتنسيق المستمر بين جميع إدارات الديوان العام بالمحافظة لسرعة إنجاز الأعمال المكلفة وتذليل أي عقبات تؤثر علي سير العمل.

وأشار إلى أهمية التعاون وتضافر جميع الجهود والعمل كمنظومة متكاملة بروح الفريق الواحد من أجل الصالح العام، والإسراع بجهود التنمية وخدمة المواطن بمطروح.

واستمع محافظ مطروح خلال المؤتمر إلى مستجدات العمل بإدارات الديوان مع مناقشة عدد من الملفات ومقترحات تطوير العمل وتحسين الأداء، مؤكدا استمرار عقد هذا المؤتمر كل شهر للوقوف على المستجدات كافة.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود الإدارات كافة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالديوان العام هم المحور الرئيسى في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بجميع قطاعات المحافظة.